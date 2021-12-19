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Экс-тренер минайцев прокомментировал результативность опытного форварда.

Бывший главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал отсутствие голов от Евгения Селезнева.

"У него был чистый момент в игре с Десной. Поверьте мне, такие моменты десять из десяти нужно забивать. Второй момент — в матче с Рухом, раньше бы он забил такой мяч. Дальше, мы играли в Днепре. После подачи с фланга он пробил головой и попал во вратаря — чистейший момент. Может, Селезнев постарел.

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Дальше Селезнев забил Ингульцу, а потом был самый главный момент, против Динамо Киев. Какой-то сантиметр все решил. Селезнев попал в штангу, а мяч отскочил в поле. Может, Минаю не фартило и Селезневу", — сказал Игорь Леонов телеканалам Футбол 1/2/3.

После 18 игр Минай набрал всего лишь 10 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Мариуполь на два балла.