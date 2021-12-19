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Соболь провел на поле 59 минут, а Михайличенко отсидел всю игру на скамейке запасных.

В поединке 20 тура чемпионата Бельгии Брюгге на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Андерлехтом. Матч закончился со счетом 2:2.

Соболь вышел в стартовом составе и уже на девятой минуте его Брюгге повел в счете усилиями де Кетеларе.

В середине второго тайма украинец покинул поле и это едва не стало роковым событием, так как за семь минут Андерлехт дважды поразил ворота хозяев, а авторами голов стали Амузу и Худт. Однако последнее слово было за Брюгге, когда на 85 минуте отметился Ванакен.

Что касается Богдана Михайличенко, то он просидел весь матч на скамейке запасных Андерлехта.

После 20 игр Брюгге набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице бельгийского чемпионата. У Андерлехта 35 баллов и четвертая строчка.