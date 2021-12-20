Венгерский клуб представил нового тренера.
Станислав Черчесов, Getty Images
20 декабря 2021, 15:26
Венгерский Ференцварош объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.
Пока неизвестно на какой срок подписал контракт специалист с клубом.
До Ференцвароша Черчесов руководил сборной России, с которой не сумел выйти в плей-офф Евро-2020, в результате чего и покинул свой пост.
Напомним, ранее слухи связывали с Ференцварошем двух украинских специалистов — Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба.
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