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Венгерский клуб представил нового тренера.

Венгерский Ференцварош объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

Пока неизвестно на какой срок подписал контракт специалист с клубом.

До Ференцвароша Черчесов руководил сборной России, с которой не сумел выйти в плей-офф Евро-2020, в результате чего и покинул свой пост.

Напомним, ранее слухи связывали с Ференцварошем двух украинских специалистов — Виктора Скрипника и Юрия Вернидуба.

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