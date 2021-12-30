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Football.ua вспоминает, чего ожидал от нового года, и что в итоге сбылось.

2021-й подходит к концу, а Football.ua продолжает подводить итоги этого насыщенного и по традиции непростого года. В начале этого года мы опубликовал свой список самых ожидаемых событий следующих 365 дней.

Так давайте же вспомним тот перечень и посмотрим, что из него сбылось, а чего мы так и не дождались.

- Болельщики вернутся на стадионы

Футбол без болельщиков — унылое зрелище, лишенное всяких эмоций. К сожалению, из-за коронавируса мы были вынуждены довольствоваться именно таким футболом, но ничего не вечно — по всему миру пандемия постепенно сходила нет, и зрители начали возвращаться на стадионы. Не обходилось и без очередных крайних мер из-за новых вспышек болезни, но в целом эта огромная проблема сошла на нет. Очень надеемся, что возвращаться к ней мы больше и не будем. Из вас 73% верили в такой результат.

Вердикт: дождались

- Украина выиграет апелляцию по матчу против Швейцарии

Помечтали и хватит. После адекватной оценки ситуации было понятно — шансов у нас нет. Хотя мы и абсолютно не виноваты. Кстати, пользователи нашего сайта были весьма оптимистичны — в положительный исход верили почти 38%.

Вердикт: не дождались

- Чемпионская интрига в УПЛ продлится до самого конца

Мирча Луческу феерично вернулся в Украину и с первой попытки довольно в спокойной манере отобрал чемпионство у родного для себя Шахтера, вернув золотые медали в Киев. Мы бы хотели, чтобы гонка за чемпионство проходила буквально до последних минут последнего тура, однако Шахтер часто терял очки, а после победы киевлян в очной битве в 22-м туре (1:0) стало понятно — Динамо чемпион! А вот 69% наших пользователей были уверены, что интрига продлится до самого конца

Вердикт : не дождались

- Сборная Украины успешно выступит на Евро-2020

Лучший результат в истории — четвертьфинал Евро! Глядя исключительно на результат, нет никаких сомнений, что наша сборная была успешна на континентальном первенстве. Вспоминая рисунок игры команды Андрея Шевченко и матчи против Австрии или Англии оптимизм тут же улетучивается и хочется только критиковать команду за такой футбол. Но это уже совсем другая история. Если говорить о голосовании, то в успех сборной верили 64,4% респондентов.

Вердикт: дождались

- Атлетико выиграет Ла Лигу

Атлетико воспользовался кризисами Барселоны и Реала и взял долгожданное чемпионство. Барселона выключилась из борьбы, когда на финише сезона не смогла выиграть в трех турах подряд, а вот Реал пытался догнать "матрасников" до самого конца. Последние два тура — просто сумасшествие. Атлетико оба раза проигрывал в счете и оба раза вырывал победы в концовках! И делал это списанный ветеран Луис Суарес. Говоря о голосовании, тут мнения разделились — 55% против 45% в пользу чемпионства "кольчонерос".

Вердикт: дождались

- Шахтер и Динамо встретятся в финале Лиги Европы

Здесь и писать ничего не хочется. На стадии 1/8 финала Шахтер без шансов уступил Роме (1:5), а Динамо ровно в таком же стиле — Вильярреалу (0:4). 90% опрошенных примерно на это и "рассчитывали".

Вердикт: не дождались

- Месси покинет Барселону

Месси хотел уйти из Барселоны еще год назад, но тогда руководство клубу решило не отпускать своего лидера. Летом же контракт Лео с каталонцами подошел к концу, но стороны работали над новым соглашением, так что будущее аргентинца было неясным. В итоге в начале августа Барселона сообщила, что новый контракт с Месси подписан не будет, несмотря на желание обеих сторон. Виной тому — финансовые ограничения, установленные Ла Лигой. Ушла целая эпоха. 56% из вас верили именно в такой исход.

Вердикт: дождались

- Именитые тренеры вернутся к работе

Год назад, говоря об этом списке, мы вели речь о Томасе Тухеле, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри. Все они сейчас в топ-клубах, хоть и периоды у тренеров разные. Аллегри никак не может вернуть Ювентус на вершину в Серии А, Почеттино не удается поставить игру этому звездному составу ПСЖ, а вот у Тухеля все намного лучше. Немец пришел в Челси посреди сезона и тут же привел команду к победе в Лиге чемпионов. Сейчас "синие" — одна их лучших команд Англии, но удастся ли оставить не у дел Манчестер Сити и Ливерпуль, которые также считаются главными претендентами на "золото" Премьер-лиги?

Вердикт: дождались

- Арсенал завершит перестройку до того, как вылетит в Чемпионшип

Когда мы говорили о возможном вылете Арсенала в Чемпионшип, мы, конечно, больше шутили, чем заявляли об этом всерьез. Однако на тот момент "канониры" пребывали в крайне плачевном положении, а спасать команду начала молодежь, костяк которой составили Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу.

И хоть Арсенал финишировал в прошлом сезоне АПЛ всего на восьмом месте, тренерский штаб Микеля Артеты продолжил перестройку команды, проведя более чем успешное летнее трансферное окно. Пришедшие в команду Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Мартин Эдегор на постоянной основе вернули "канониров" в разряд претендентов на возвращение в "большую четверку" Премьер-лиги. Удастся ли Арсеналу финишировать в зоне Лиги чемпионов — покажет время, но пока "проект Артеты" выглядит очень перспективно. Именно в такой исход верили 78.5% наших читателей.

Вердикт: дождались

- Шахтер купит нападающего и "готового" защитника

После того, как Шахтер уступил в прошлом сезоне чемпионство киевскому Динамо, донецкую команду возглавил Роберто Де Дзерби. Вместе с итальянским специалистом в стан "горняков" пришли и дорогостоящие футболисты, одними из которых стали нападающий Лассина Траоре из Аякса и центральный защитник Марлон из Сассуоло.

На 20-летнего форварда сборной Буркина-Фасо Шахтер потратил 10 миллионов евро, тогда как за бразильского центрбека пришлось выложить 12 миллионов евро. Можно сейчас говорить о травме Траоре, вспоминать привозы Марлона и в целом заявлять о провале Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов, но факт остается фактом: в 2021 году в команду пришли как новый бомбардир, так и "готовый" центральный защитник. Интересно, что такой исход событий прогнозировало меньшинство респондентов - 37.2%.

Вердикт: дождались

- Гегемония Ювентуса наконец подойдет к концу

В данном случае произошел не только конец гегемонии Ювентуса в Италии, когда чемпионский титул отправился на Джузеппе Меацца в руки игроков миланского Интера. "Старая синьора" на данном этапе даже не выглядит одним из претендентов на "золото" и пребывает в определенном кризисе. Даже возвращение Макса Аллегри на пост главного тренера пока не дает необходимого результата, а команда, по всей видимости, нуждается в перестройке. К слову, конец гегемонии Ювентуса прогнозировало 72.8% наших читателей.

Вердикт: дождались

- Лунин и Зинченко перестанут сидеть на скамейке запасных, а Малиновский станет лидером Аталанты

Руслан Малиновский превзошел все даже самые смелые ожидания. По итогам прошлого сезона украинский полузащитник стал лучшим ассистентом Серии А и как следствие одним из лидеров Аталанты. Александр Зинченко, несмотря на то, что после Евро-2020 часто оказывался на скамейке запасных Манчестер Сити, также может записать себе прошлой сезон в актив, ведь, как минимум, именно ему было доверено место в старте "горожан" на финальный матч Лиги чемпионов против лондонского Челси.

А вот дела Андрея Лунина в мадридском Реале идут по-прежнему не очень — украинскому голкиперу не удается никоим образом выиграть конкуренцию за место в старте у Тибо Куртуа. Не помогла 22-летнему вратарю даже смена главного тренера в стане "сливочных", когда летом мадридский гранд возглавил Карло Анчелотти. По всей видимости, тут Лунину поможет только уход в другой клуб, пусть даже на правах аренды.

И здесь исход предновогодних ожиданий наши читатели также угадали. За вариант "Сбудется частично" проголосовало большинство - 53.7%.

Вердикт: дождались не полностью

- Ярмоленко сменит клуб

Прошел уже год, а главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес по-прежнему не рассчитывает на Андрея Ярмоленко, а если и рассчитывает, то уж точно не в качестве футболиста стартового состава. Сколько бы 32-летний украинец не был лидером сборной Украины, и как бы он не феерил в футболке "желто-синих" на Евро-2020, но Андрей банально не вписывается в систему игры "молотобойцев" в тактическом плане. Мойесу, который делает ставку на быстрые контратаки, необходимы более выносливые и скоростные футболисты, поэтому если Ярмоленко хочет играть, то ему нужно задуматься о смене клубной прописки. Интересно, что только 26.6% читателей было уверено, что Ярмоленко продолжит выступать за Вест Хэм.

Вердикт: не дождались

- Кто-либо сумеет навязать конкуренцию Баварии в Лиге чемпионов

Кто бы мог подумать, что прошлый розыгрыш Лиги чемпионов обойдется без мюнхенской Баварии не только в финале турнира, но даже в полуфинале. Конечно, вылет "красных" на стадии 1/4 от ПСЖ во многом был обусловлен отсутствием Роберта Левандовски, который так невовремя для мюнхенского гранда получил травму, но имеем то, что имеем. Как бы там ни было, болельщики получили неплохой финал двух английских команд, по итогам которого тактический план Хосепа Гвардиолы не сработал, а самый престижный еврокубковый трофей завоевал Томас Тухель в своем дебютном сезоне в Челси. 73.9% читателей, поучаствовавших в опросе, были уверены в нечто в подобном.

Вердикт: дождались

Всех с наступающим 2220-м или 2222-м годом!