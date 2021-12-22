Грузинским футболистом интересуются два клуба.
ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ, ФК ДИНАМО КИЕВ
22 декабря 2021, 20:27
Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за одесский Черноморец на правах аренды, заинтересовал два европейских клуба.
Как сообщает венгерское издание NB1, грузинский футболист попал в сферу интересов МОЛ Фехервара и польской Вислы.
Фехервар, за который выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко, намерен арендовать футболиста у киевлян. Висла рассматривает вариант с покупкой Цитаишвили.
Также СМИ, ссылаясь на другие источники, сообщает, что Слован из Братиславы уже выходил на Динамо с предложением по покупке Георгия.
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