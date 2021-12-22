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Грузинским футболистом интересуются два клуба.

Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который выступает за одесский Черноморец на правах аренды, заинтересовал два европейских клуба.

Как сообщает венгерское издание NB1, грузинский футболист попал в сферу интересов МОЛ Фехервара и польской Вислы.

Фехервар, за который выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко, намерен арендовать футболиста у киевлян. Висла рассматривает вариант с покупкой Цитаишвили.

Также СМИ, ссылаясь на другие источники, сообщает, что Слован из Братиславы уже выходил на Динамо с предложением по покупке Георгия.

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