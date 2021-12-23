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Украинский футболист провел на поле всего 5 минут.

В матче 1/4 финала Кубка Бельгии Мехелен встречался с Эйпеном.

Украинский полузащитник хозяев Марьян Швед вышел на замену на 71-й минуте матча, а уже на 76-й минуте был заменен. Футболист получил травму в столкновении с голкипером команды, в следствии чего ненадолго потерял сознание.

"Когда футболисты нашей команды подошли к Шведу — он был без сознания. Его перевернули и он прокашлялся и начал приходить в себя. Марьян доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает — основной удар пришелся по ребрам и голове", — приводит слова наставника Мехелена Вранкена GVA.

Мехелен проиграл Эйпену со счетом 1:3 и покинул розыгрыш турнира.

В текущем сезоне Швед сыграл 18 поединков за Мехелен во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.