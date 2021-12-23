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Украинский футболист серьезно пострадал после столкновения с голкипером соперников.

В матче 1/4 финала Кубка Бельгии Мехелен встречался с Эйпеном.

Украинский полузащитник хозяев Марьян Швед провел на поле всего пять минут, однако после столкновения с голкипером соперников был заменен. К тому же, футболист на несколько минут потерял сознание прямо на поле.

Швед был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, а также ушиб легкого и уха. Украинец наверняка не поможет своей команде в матче с Серененом, который состоится 27 декабря, сообщает HLN.

В текущем сезоне Швед сыграл 18 поединков за Мехелен во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну голевую передачу.