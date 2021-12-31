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Football.ua рассказывает о главном в уходящем году.

Подходящий к концу 2021 год подарил нам много как приятных, так и не очень моментов. Наша сборная далеко прошла на чемпионате Европы, Роналду и Месси сотрясли летний трансферный рынок, Суперлига успела создаться и рухнуть в один момент, а Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов. Football.ua собрал главные события 2021 года для вас.

Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов

Одним из главных отрицательных событий 2021 года стало то, что Украина больше не имеет гарантированного места в групповой стадии Лиги чемпионов. Наша ассоциация точно будет ниже шотландской, а потому даже чемпиону Украины придется пробиваться в турнир через квалификацию.

Шахтер и Динамо уступили в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв четыре матча из четырех, что не позволило обойти соперника. У шотландцев ударный сезон провел Рейнджерс, выигравший девять матчей из тринадцати в Лиге Европы.

Что же, наш футбол сейчас действительно находится не на самом высоком уровне, а потому флагманам отечественного футбола придется хорошенько потрудиться, чтобы оказаться в групповой стадии самого престижного еврокубка.

Конец гегемонии Ювентуса в Италии

Может возникнуть такое ощущение, что это произошло давно, но нет. 2021 год – первый за долгое время, когда Ювентус не выиграл чемпионат Италии. И судя по текущим результатам команды, о дальнейших успехах нужно говорить очень скромно. Туринцы переживают далеко не лучший период в своей истории.

Сейчас на передовых позициях в чемпионате Италии находится Интер – именно команда тогда еще Антонио Конте выиграла Серию А. Сейчас же "нерадзурри" пытаются защитить титул, находясь под давлением Наполи, Милана и Аталанты. Все это происходит в то время, когда Ювентус пытается добраться до зоны Лиги чемпионов.

Лозунгу "Слава Украине" на футболке сборной быть!

Перед началом чемпионата Европы разгорелся скандал из-за надписей и изображения на форме сборной Украины. Там красовалась карта нашей страны и лозунг "Слава Украине". В России посчитали это нарушение всего, что только может быть. Как же это так? Карта Украины, да еще и с Крымом?

В УЕФА довольно быстро попросили российскую сторону скромнее показывать нарушенное восприятие территориальных границ, позволив Украине сохранить и карту, и лозунги. Разве что немного изменилось расположение некоторых из них.

К слову, Россия хотя бы в своем правовом поле решила показать решительность и предупредила, что ношение данной футболки на территории федерации будет считаться сепаратизмом, что грозит виновнику тюрьмой. Но мы это как-нибудь с вами переживем.

Украина дошла до 1/4 чемпионата Европы

Летом этого года прошел перенесенный чемпионат Европы. В рамках групповой стадии турнира сборная Украины играла против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. В игре с "оранжевыми" украинская национальная команда показала достойную игру, но все-таки упустила с трудом добытый паритет.

Далее была обыграна сборная Северной Македонии, а вот в решающем матче за выход из группы подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение от Австрии. Как оказалось, такой результат был даже выгоден, учитывая дальнейшую жеребьевку. В 1/8 финала турнира сборная Украины обыграла Швецию в дополнительная время благодаря голу Артема Довбика, однако после нас ждала Англия. 0:4 и домой.

В любом случае, это одно из наших главных достижений на крупных турнирах, а потому, несмотря на все трудности и вопросы, таким результатом нужно гордиться.

Кристиан Эриксен всех напугал

Мировой футбол знает несколько случаев, когда футболисты умирали прямо на поле из-за проблем с сердцем. Судя по тому, что говорил медицинский штаб сборной Дании, Кристиану Эриксену очень повезло. Полузащитник рухнул на газон на фланге в матче против Финляндии и очень долго не мог прийти в себя.

Те минуты тянулись неимоверно долго, а от происходящего были мурашки по коже, немой ужас и наворачивались слезы на глазах. Жена Кристиана в истерике пыталась пробиться к нему на поле, ее пришлось успокаивать Шмейхелю и Кьяеру. Последний – Человчище и Капитанище. В шоковой ситуации он организовал своих партнеров живым щитом вокруг Эриксена, чтобы туда не могли проникнуть камеры, оказал первую помощь, которая, возможно, и спасла Эриксену жизнь.

Быть может, тот случай с положительным концом дал эмоциональный толчок сборной Дании, которая провела выдающийся турнир и прошла до полуфинала, где уступила сборной Англии.

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед

Уже несколько лет многие фанаты Манчестер Юнайтед мечтали о том, что на Олд Траффорд вернется Криштиану Роналду. И что же – сбылось! Португальский нападающий с первого же матча начал приносить пользу своей команде, забивая важные голы. Криштиану Роналду продолжает творить чудеса и показывает супер-игру на столь высоком уровне в своем возрасте. Разве не волшебник?

Однако и нужно понимать, что, возможно, именно приход Криштиану Роналду нарушил схему игры Оле-Гуннара Солскьяера, что стоило норвежцу рабочего места. Тут уже все зависит от вашего восприятия. Для кого-то это тоже плюс к трансферу португальца…

Криштиану Роналду – футболист с менталитетом, которого не хватало Манчестер Юнайтед. Этим летом команда также подписала Рафаэля Варана – двух настоящих победителей. Манкунианцы на правильном пути и, возможно, уже скоро вернутся на вершину.

Лионель Месси покинул Барселону

Вы когда-нибудь могли поверить, что Лионель Месси будет играть на взрослом уровне где-то помимо Барселоны и сборной Аргентины? До последнего момента казалось, что это шутка, какой-то непонятный маневр, что, в конце концов, выйдет Лапорта или сам Месси и скажет, что все будет как раньше, но нет...

"Сине-гранатовые" загнали себя в финансовый кризис и не могли зарегистрировать контракт с Лионелем Месси, а потому аргентинский футболист отправился в Пари Сен-Жермен. Летнее трансферное окно стало поистине выдающимся.

Можно ли сказать, что Месси уже приносит огромную пользу парижанам? Спорный вопрос. Аргентинцу понадобилось довольного много времени, чтобы забить свой первый гол в Лиге 1. Однако стоит понимать, что ключевые матчи, по которым стоит делать оценки, еще впереди.

Теперь остается ждать и надеяться, что Месси когда-либо вернется в Барселону, будучи игроком, тренером или футбольным функционером, и красивая история продолжится.

Создание Суперлиги и ее конец

Затяжные слухи о создании нового турнира казались чем-то далеким и нереалистичным, но в один день было объявлено о создании Суперлиги. Сложно описать ощущения в тот момент, но тогда слабо верилось в происходящее, а голову не покидал вопрос: "А что же будет дальше?". Однако новоиспеченный турнир лопнул словно мыльный пузырь.

До последнего за Суперлигу боролись лишь три клуба – Реал, Барселона и Ювентус. Согласно регламенту турнира, все остальные девять участников, которые решили покинуть состязание, должны выплатить штраф. После неудачного маневра с новым турниром существенно пошатнулись позиции Флорентино Переса, Андреа Аньелли и Эда Вудворда в мировом футболе.

Но не стоит расслабляться, ведь идея Суперлиги не умерла, а просто стала на паузу. Нет сомнений, что все еще вернутся к этому формату, а потому стоит быть готовым ко всему.

Ссора Шевченко и Павелко

Длительный период работы Андрея Шевченко в сборной Украины завершился при странных обстоятельствах. Когда все ждали, что тренерский штаб и УАФ подпишут новое соглашение после чемпионата Европы, произошло что-то странное. УАФ якобы пенял на тренеров, что те хотели слишком большую зарплату. Андрей Шевченко же говорит, что с ним никто не связывался.

Нынешний главный тренер Дженоа даже собрал специальный брифинг для журналистов, где рассказал о ситуации в подробностях. Его контракт с УАФ просто подошел к концу, и никто с ним не связался, чтобы продлить сотрудничество.

Особого шарма этому конфликту добавляет тот факт, что Андрей Павелко и Андрей Шевченко – кумовья. Неужели такие близкие люди не смогли договориться о новом контракте? Или хотя бы о том, чтобы не было такого шума в прессе? Очень странная ситуация…

Александр Петраков "зажег" на пресс-конференциях и в прессе

После довольно длительного периода работы Андрея Шевченко в сборной Украины все привыкли, что от пресс-конференции вряд ли стоит ждать чего-то экстраординарного. Нынешний тренер Дженоа был очень аккуратен в высказываниях и отвечал крайне тактично.

Александр Петраков, в свою очередь, был прямым на пресс-конференциях и в прессе и не стеснялся говорить то, что думает, а потому его высказывания привлекали очень много внимания в украинском медиа-пространстве.

Конечно, были и спорные моменты с критикой Караваева и выносом на всеобщее достояние конфликта с Малиновским, но Петраков был честен со всеми и, как никак, дал нужный результат. Очень хотелось бы послушать высказывания Александра Петракова уже из Катара, но для этого нужно проделать много работы.

Успех Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов

Украинские клубы провалили еврокубковый сезон в этом году, а вот один из представителей отечественного тренерского цеха выдал роскошный отрезок. Юрий Вернидуб во главе Шерифа дошел с командой до стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тогда уже ему были готовы ставить памятник в Тирасполе, но украинский тренер совершил еще большее чудо.

Сперва Шериф прошел Динамо З и вышел в групповую стадию турнира, хотя никто не верил в молдаван, а уже после двух матчей у подопечных Юрия Вернидуба было шесть баллов – команда победила Шахтер на своем поле и Реал на Сантьяго Бернабеу!

Такого абсолютно никто не ожидал, но команда украинского тренера сделала невозможное и может продлить сказку уже в Лиге Европы.

Золотой мяч достался не Левандовски

На последней церемонии вручения Золотого мяча было четкое ощущение, что почетная награда должна достаться Роберту Левандовски, который провел два выдающихся сезона и заслужил быть отмеченным французским изданием, но, как это уже ранее бывало, голосование выбрало победителем Лионеля Месси.

Конечно, фанаты аргентинца могут говорить о победе в Кубке Америки и прочих индивидуальных наградах, но Месси был просто ужасен в начале нового сезона и очень странно, что при такой игре можно считаться лучшим игроком мира. Вряд ли Левандовски представится еще одна возможность побороться за Золотой мяч, а потому поляк, подобно Франку Рибери, явно будет еще долго вспоминать 2021 год, впрочем как и 2020.

Ошибки при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов

Этот год стал по-настоящему экстраординарным по многим направлениям. Вы когда-нибудь могли подумать, что жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов придется проводить повторно из-за обилия ошибок при процедуре?

УЕФА совершил ряд оплошностей:

Шар Манчестер Юнайтед был в корзине Вильярреала, хотя соперники выступали в одной группе.

Шар Ливерпуля был в корзине Атлетико, хотя соперники выступали в одной группе.

Зато шара Манчестер Юнайтед не было в корзине Атлетико, а Ливерпуля – в корзине Вильярреала.

При проведении второй жеребьевки все было исправлено, а Манчестер Юнайтед все-таки добрался до Атлетико. Только пара Челси и Лилля осталась неизменной.