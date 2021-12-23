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Халилходжич огласил заявку команды на предстоящий турнир.

Сборная Марокко представила заявку команды на предстоящий Кубок африканских наций.

Вне заявки команды остались вингер Челси Хаким Зийех и защитник Аякса Нуссаир Мазрауи. По информации СМИ, причиной их отсутствия стал конфликт с главным тренером Вахидом Халилходжичем.

Зиейх пропустил шесть последних матчей сборной Марокко в квалификации ЧМ-2022, а Мазрауи не вызывался в национальную команду с октября минувшего года.

На Кубке африканский наций сборная Марокко попала в группу С, где сыграет с Ганой, Габоном и Коморскими островами.