Халилходжич огласил заявку команды на предстоящий турнир.
Хаким Зийех, Getty Images
23 декабря 2021, 22:10
Сборная Марокко представила заявку команды на предстоящий Кубок африканских наций.
Вне заявки команды остались вингер Челси Хаким Зийех и защитник Аякса Нуссаир Мазрауи. По информации СМИ, причиной их отсутствия стал конфликт с главным тренером Вахидом Халилходжичем.
Зиейх пропустил шесть последних матчей сборной Марокко в квалификации ЧМ-2022, а Мазрауи не вызывался в национальную команду с октября минувшего года.
На Кубке африканский наций сборная Марокко попала в группу С, где сыграет с Ганой, Габоном и Коморскими островами.