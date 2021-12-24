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Новое соглашение украинского специалиста рассчитано до конца 2024 года.

Шериф на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Юрием Вернидубом.

Новое соглашение 55-летнего украинского специалиста рассчитано до конца 2024 года.

Напомним, Вернидуб возглавил молдавский клуб в декабре прошлого года. За это время он стал чемпионом Молдовы и впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Шериф уверенно лидирует в чемпионате, набрав 44 очка после 17 игр. У ближайшего конкурента Петрокуба — 42 балла после 19 матчей.

Также команда Юрия Вернидуба заняла третье место в группе Лиги чемпионов, опередив донецкий Шахтер, что дает право команде участвовать в плей-офф Лиги Европы.

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