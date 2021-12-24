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Специалист рассказал о работе в Азии.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал работу в азиатском чемпионате.

"Работа на Востоке — курорт? Так пусть приедут поработают. Многие могут сидеть за столом, строчить, никто их не контролирует. Они вбросили какую-то какашку, а вы — расхлебываете. Почему ни одного украинского тренера нет в этом регионе? Пускай какого-то пригласят, я с удовольствием посмотрю, как они будут тут работать".

"Когда меня пригласили в Аль-Ахли, я спросил шейха: "А почему я? У вас один из самых знаменитых клубов страны, я работаю тренером всего три года". Он отвечает: "Я посмотрел ваш матч против Манчестер Сити. Мне понравились действия команды: модель игры, структура". Говорю ему: "Так здесь же нет таких игроков". Он говорит: "Мы в тебя верим". Поэтому иногда случай помогает, иногда важно иметь хорошего агента, который сделает тебе хорошее резюме. Но судить трудно", — сказал Ребров эфире YouTube-канала Бомбардир.

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