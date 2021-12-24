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Украинский специалист еще раз высказался на тему национальной команды.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что мог возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко, но тогда у него был действующий контракт с клубом.

"Я всегда с радостью буду работать в нашей сборной. Это моя страна, это мой долг. Каждому тренеру престижно работать со сборной своей страны. Но я никогда никого не подсиживал, не ждал, пока кто-то уйдет. Считаю, что тренер должен всегда быть в тонусе. Он не может сидеть и ждать какого-то заоблачного предложения. Когда Ференцварош расторг контракт, у меня было несколько предложений.

Я не могу сказать, что за мой стояли какие-то очереди. Возможно, если бы я подождал месяц-два, может быть выплыл бы какой-то клуб. Но Аль-Айн был очень настойчив. Они были готовы ждать до конца, поскольку ситуация с Ференцварошем развивалась долго. И в конце концов я принял это предложение, потому что я видел перспективу в команде, изучил ее историю, узнал про болельщиков. Мне здесь понравилось, я получаю удовольствие от работы.

Потом появилась возможность, выходили на меня со сборной Украины. Но я сказал, что у меня есть контракт. Да, я готов работать со сборной, но, во-первых, решите вопрос с клубом и я готов. Было непросто решить эту ситуацию. Еще раз говорю: я никого не подсиживаю, я очень уважаю каждого тренера, не давал никаких интервью по этому поводу. Не представляю, как сложно сейчас Александру Петракову в сборной. Также было очень сложно работать Андрею Шевченко. Не представляю для себя, какая это ответственность и давление со всей страны, но я был готов к этой работе. Но в это время у меня была своя работа, если бы все закончилось успешно, я бы работал со сборной Украины.

Аль-Айн ждал меня долго, до последнего не назначал тренера и сказал, что будут ждать столько, сколько нужно. Меня самого подкупало отношение этого клуба. А переговоры были не со мной и клубом или мной и сборной. Я озвучил свою позицию.

Повторюсь: я уважаю свою страну, я патриот своей страны. Буду рад работать в сборной в любое время. Если будет возможность и приглашение, а я буду без команды, то я рассмотрю его, мне интересно работать в сборной. Но сейчас я работаю здесь и получаю удовольствие от своей работы. Сейчас у меня контракт до конца весны, мы на первом месте, все рады. А как будет через месяц — никто не знает", — сказал Ребров в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Ребров в четвертый раз кряду признан тренером месяца в ОАЭ.