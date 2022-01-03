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Football.ua выделяет футболистов, трансфер которых воспринимался с долей скептицизма, но уже через несколько месяцев к ним стали относиться совершенно иначе.

Успех клубов как на внутренней, так и европейской аренах во многом зависит от грамотной трансферной политики. Порой сделки по подписанию футболистов заведомо обречены на успех и не вызывают каких-либо сомнений, но есть и те, которые изначально выглядят провальными или как минимум неоднозначными, однако на деле они превосходят всевозможные ожидания. Именно о таких трансферах 2021 года мы и поговорим в этом материале.

Радамель Фалькао (из Галатасарая в Райо Вальекано, свободный агент)

Радамель Фалькао для многих завершил с большим европейским футболом после своего перехода из Монако в Галатасарай в сентябре 2019 года. Было очевидным то, что звездный колумбиец отправляет в Турцию на заработки перед предстоящим завершением карьеры. Каким же было удивлением, когда в прошлое трансферное окно уже 35-летний колумбиец на правах свободного агента вернулся в испанскую Ла Лигу и подписал контракт с Райо Вальекано.

Конечно, в таком возрасте трудно отрабатывать на 100% на таком высоком уровне все 90 минут, но Радамель стал для Райо так называемым "джокером", издали напомнив о себе времен выступлений за другой мадридский клуб — Атлетико. В десяти неполных матчах Фалькао успел забить пять мячей, два из которых пришлись на поединки против Барселоны и Реала, а его Райо Вальекано завершил 2021 год на четвертом месте. Что это, если не попадание в яблочко?

Конор Галлахер (из Челси в Кристал Пэлас, аренда)

Сегодняшний Кристал Пэлас и Кристал Пэлас образца прошлого сезона — это абсолютно разные две команды. После того, как вслед за ушедшим на пенсию Роем Ходжсоном стан "орлов" покинули целый ряд футболистов, включая игроков стартового состава, многие успели записать лондонскую команду в одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Но новый главный тренер Патрик Виейра произвел грамотную трансферную кампанию, существенно омолодив состав, а его главным подписанием стал центральный полузащитник Конор Галлахер.

У Челси очень талантливая молодежь, но нельзя сказать, что Галлахер выделялся чем-то неординарным на фоне других известных нам воспитанников "пенсионеров". Более того, прошлый сезон Конор также провел в АПЛ, выступая на правах аренды за Вест Бромвич, но ничем особым не запомнился, а "дрозды" вновь вылетели в Чемпионшип.

Казалось, что переход в Кристал Пэлас прошлым летом станет для Галлахера просто очередной арендой, но англичанин быстро прогрессировал и стал ключевым футболистом команды Виейра. 16 матчей, 6 голов и 3 ассиста в АПЛ говорят сами за себя, а в ноябре Конор дебютировал за главную команду своей страны, поучаствовав в разгроме Сан-Марино в рамках отбора на ЧМ-2022.

Демарай Грей (из Байера в Эвертон, 2 млн евро)

Некогда один из самых перспективных английских футболистов Демарай Грей зимой 2021 года отправился реанимировать свою карьеру в чемпионат Германии, подписав непродолжительный контракт с Байером до лета 2022 года. В кампании-2020/21 на счету англичанина за первую команду "лис" было всего два матча во всех турнирах, но в Бундеслиге звездочка академии Бирмингема засиять также не смогла — после неплохого старта Грей по итогу довольствовался в Байере лишь ролью запасного.

Рафаэль Бенитез, который летом возглавил Эвертон после ухода Карло Анчелотти в Реал, решил рискнуть и вернул Демарая Грея на Туманный Альбион, компенсировав Байеру все те же 2 миллиона евро, заплаченные немецким клубом Лестеру незадолго до этого.

Судя по всему, испанскому специалисту удалось найти подход к 25-летнему воспитаннику Бирмингема. Грей стал основным в Эвертоне и пока старательно отплачивает Бенитезу за доверие. На счету Демарая в текущем сезоне 16 матчей в АПЛ, 5 голов и 2 ассиста. Совсем неплохо для доморощенного игрока, трансфер которого обошелся в какие-то жалкие по меркам Премьер-лиги 2 миллиона евро.

Тайво Авоньи (из Ливерпуля в Унион Берлин, 6,5 млн евро)

Тайво Авоньи фактически был на контракте у Ливерпуля с лета 2015 года, но так и не провел за первую команду мерсисайдцев ни одного матча, все время скитаясь по различным арендам в Нидерландах, Бельгии и Германии.

Прошлым летом берлинский Унион, за который Авоньи провел сезон на правах аренды, оформил уже полноценный трансфер 24-летнего нигерийца. Ливерпуль заработал на форварде, не отличавшимся до этого какой-то запредельной результативностью, символические 6,5 миллионов евро, но на деле в будущем заработать на продаже Авоньи может уже сам Унион.

В этом сезоне нигерийский нападающий показал заметный прогресс как в росте своей трансферной стоимости, так и в результативных действиях. 14 голов в 27 матчах за Унион во всех турнирах (в прошлой кампании — 5 голов в 22 поединках) стали причиной роста ценника Авоньи до 15 миллионов евро по данным Transfermarkt. И, кажется, что это далеко не предел.

Джованни Симеоне (из Кальяри в Верону, аренда за 1,5 млн евро)

Джованни Симеоне — парень, в сторону которого направленно особое внимание по ходу его карьеры. Правда происходит это в первую очередь из-за его именитого отца, являющегося главным тренером мадридского Атлетико.

Казалось, что Симеоне-младший вот-вот отправится на Ванда Метрополитано, где будет работать под руководством своего известного отца, но до топ-уровня аргентинскому нападающему постоянно чего-то не хватало. Провальный прошлый сезон Серии А в составе Кальяри (33 матча, 6 голов) и последовавшая за ним аренда в Верону — как минимум звучит не очень амбициозно и не имеет ничего общего с прогрессом. Скорее наоборот — речь шла о заметном регрессе Джованни.

Но, по всей видимости, списывать Симеоне-младшего со счетов оказалось слишком преждевременным решением, а смена обстановки пошла ему только на пользу. В 19 матчах первой половины этого сезона Серии А Джованни забил за Верону 12 мячей — только у Душана Влаховича (16 голов) и Чиро Иммобиле (13 голов) на данный момент этот показатель больше. Интересно также и то, что и команда Симеоне завершила год на 12-м месте, тогда как Кальяри мучается в зоне вылета.

Йоаким Мехле (из Генка в Аталанту, 12 млн евро)

Когда за футболиста из чемпионата Бельгии платится весьма серьезная сумма — это всегда риск, но Аталанта, похоже, лучше остальных знает в этом толк. Йоаким Мехле переехал в Бергамо из Генка зимой 2021 года за 12 миллионов евро с непростой задачей заменить Тимоти Кастаня, уехавшего за полгода до этого в Лестер.

Справился ли Мехле с поставленной задачей? А как же! Иначе бы его не было в этом списке. В Аталанте Йоаким сходу стал игроком стартового состава, а в сборной Дании — одним из явных лидеров.

Вместе с Мехле датская команда дошла до полуфинала прошлого Евро-2020, обидно вылетев от Англии по итогам дополнительного времени, а в квалификации на ЧМ-2022 заняла первое место в группе и напрямую пробилась на мундиаль. В том отборе Мехле забил аж пять мячей в девяти матчах, что весьма впечатляющий показатель для крайнего защитника.

Эмануэль Деннис Бонавентуре (из Брюгге в Уотфорд, 4 млн евро)

А этот парень хорошо известен всем украинским болельщикам по выступлениям за луганскую Зарю, цвета которой он защищал в период с 2016 по 2017 год. Деннису многие пророчили большое будущее, но большой футбол жесток и непредсказуем — сегодня ты забиваешь мадридскому Реалу, а уже завтра ставишь крест на своей карьере в Брюгге из-за глупого скандала, связанного с запретом сесть на желаемое место в клубном автобусе.

Но, как говорится, талант не пропьешь, особенно если этот талант попадает в правильные руки. Уотфорд рискнул подписать Денниса, несмотря на его посредственные выступления в Кельне на правах аренды, и абсолютно не прогадал.

15 матчей, 7 голов и 5 результативных передач — такие ныне показатели результативности у экс-форварда Зари в дебютном сезоне английской Премьер-лиги. При этом не забываем, что Деннис защищает цвета одного из аутсайдеров турнира, цель которого — остаться в элите, а многие свои голы ему удалось забить только за счет индивидуального мастерства и впечатляющих скоростных данных.

Себастьян Алле (из Вест Хэма в Аякс, 22,5 млн евро)

Лучший бомбардир группового этапа Лиги чемпионов — этим все сказано. А ведь совсем недавно Себастьян Алле считался одним из главных трансферных провалов Вест Хэма последних лет. Все было настолько плохо, что зимой 2021 года "молотобойцы" с радостью отпустили своего форварда в Аякс за 22,5 миллиона евро, хотя летом 2019 года они заплатили Айнтрахту более чем в два раза больше.

И пусть успехи Алле в Аяксе могут выглядеть вовсе неудивительными, ведь нидерландская Эредивизи по уровню несопоставима с английской Премьер-лигой, но имеющийся класс и бомбардирское чутье ивуариец подтверждает на всех фронтах.

Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Нидерландов, но важнее его результативность в групповом этапе Лиги чемпионов — 10 голов и 2 ассиста в 6 матчах. А ведь совсем недавно главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес буквально ломал голову над позицией центрфорварда, пробуя порой на ней даже Андрея Ярмоленко, пока не засиял новыми красками Майкл Антонио. Засиял и Себастьян Алле, но не в Вест Хэме, а в Аяксе.

Джесси Лингард (из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм, аренда за 2,3 млн евро)

Невероятно снова это осознавать, но фактической заменой Себастьяну Алле в Вест Хэме на оставшуюся часть сезона-2020/21 стал Джесси Лингард, которого "молотобойцы" тогда арендовали на полгода у Манчестер Юнайтед. Решение, которое и сейчас выглядит абсурдно, нелогично, странно, непонятно и необъяснимо, но кто бы мог подумать, что это решение окажется еще и гениальным (а автору этого текста придется краснеть за свой первоначальный ярый скептицизм).

Возвращаясь в январь 2021 года, можно увидеть, что списанный со счетов Джесси Лингард на тот момент не сыграл в сезоне ни одной минуты за Манчестер Юнайтед, а потом он пришел в Вест Хэм и в 16 поединках забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. А "молотобойцы", к слову, сенсационно завершили сезон на шестом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги Европы, в чем огромная заслуга Джесси.

И глядя на нынешнее игровое время Лингарда в Манчестер Юнайтед, все-таки ему нужно было оставаться в Вест Хэме. Быстроногому англичанину идеально подходил стиль игры команды Дэвида Мойеса, основанный на быстрых контратаках, особенно будучи частью атакующего дуэта с Майклом Антонио. Пример Лингарда дал нам всем один простой урок: неважно насколько сильное или слабое у тебя оружие — важно то, как хорошо ты умеешь этим оружием пользоваться. Оказалось, что Дэвид Мойес не смог правильно использовать габаритного Себастьяна Алле в своей системе игры, но определенно знал, что делать с таким типажом футболиста, как Джесси Лингард.

Аарон Рамсдейл (из Шеффилд Юнайтед в Арсенал, 28 млн евро)

Откровенно говоря, в этот список могли попасть практически все летние трансферы Арсенала, который тогда потратил больше всех остальных команд АПЛ. Бен Уайт создал с Габриэлем надежный центр обороны, не давая поводов вспомнить о его ценнике в 50 миллионов евро (пусть эти деньги и будут выплачиваться Брайтону в несколько траншей), Такехиро Томиясу доказал, что и в Болонье бывают качественные правые защитники, а Мартин Эдегор, наверное, хотел бы посмотреть на тех болельщиков Арсенала, которые хотели видеть вместо него в команде условного Эмилиано Буэндию.

Руководство Арсенала провело по-настоящему образцовую трансферную кампанию прошлым летом, но главным ее приобретением стал ни кто-то из вышеупомянутых футболистов, а вратарь Аарон Рамсдейл. Этот трансфер критиковали больше остальных. Все-таки позиция голкипера была не самой проблемной в Арсенале ввиду наличия Бернда Лено, а деньги потратили серьезные, еще и на вратаря Шеффилд Юнайтед — команды, занявшей последнее место в АПЛ.

Но Рамсдейл с первых матчей влюбил в себя абсолютно всех фанатов "канониров", пропустив всего 14 голов в 15 матчах АПЛ и проведя 8 поединков "на ноль". На фоне Лено англичанин заметно лучше играет ногами и руководит линией обороны, а в игре на линии пока не давал поводов в себе как-то усомниться и поставить немца выше в этом плане.

Отдельная тема — харизма Рамсдейла. Как он празднует голы своей команды, как взаимодействует с болельщиками во время матчей (в том числе троллит фанатов соперника), как "пихает" собственной обороне за любую малейшую оплошность... Видно, что парень просто кайфует от происходящего на поле и заслуживает быть любимчиком фанатов. Наверное, Аарон уже и забыл, что после перехода в Арсенал ему пришлось закрывать комментарии в соцсетях из-за многочисленных гневных сообщений от собственных же болельщиков. Он всё и всем доказал на поле.

Никита Евтушенко, Football.ua