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"Супер орлы" определились с составом команды.

Сборная Нигерии огласила заявку на предстоящий Кубок африканских наций, сообщает пресс-служба африканской федерации.

К предстоящему турниру будут готовиться 28 футболистов, в числе которых оказался и нападающий Наполи Виктор Осимхен, продолжающий восстанавливаться после травмы.

На Кубке африканских наций Нигерия попала в группу D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.

Ранее сообщалось, что Нигерия предложила Жозе Моуриньо возглавить сборную в преддверии Кубка Африки.