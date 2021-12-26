"Супер орлы" определились с составом команды.
Виктор Осимхен, Getty Images
26 декабря 2021, 14:54
Сборная Нигерии огласила заявку на предстоящий Кубок африканских наций, сообщает пресс-служба африканской федерации.
К предстоящему турниру будут готовиться 28 футболистов, в числе которых оказался и нападающий Наполи Виктор Осимхен, продолжающий восстанавливаться после травмы.
На Кубке африканских наций Нигерия попала в группу D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.
Ранее сообщалось, что Нигерия предложила Жозе Моуриньо возглавить сборную в преддверии Кубка Африки.