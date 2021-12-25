Другое

"Супер орлы" обратились с предложением к португальскому тренеру.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо получил предложение возглавить Нигерию перед началом Кубка африканских наций, сообщает Daily Trust.

Нигерия рассталась с тренером Гернотом Рором две недели назад, и в данный момент командой руководит временный наставник Августин Эгуавон.

Как рассказал президент нигерийской федерации Амаджу Пинник, он пообщался с Моуриньо и предложил ему возглавить команду. Также в сферу интересов "супер орлов" входят Жозе Пезейру и Младен Крстаич.

На Кубке африканских наций Нигерия попала в группе D, где сыграет с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.