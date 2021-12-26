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Польский клуб следит за украинским вратарем.

Голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль попал в сферу интересов Легии, сообщает портал Meczyki.

Легия намерена укрепить вратарскую позицию в январе и попытается заполучить Коваля. Варшавский клуб рассматривает украинского вратаря в качестве замены 41-летнему Артуру Боруцу, который получил тяжелую травму и который может покинуть команду летом.

Контракт Коваля с Аль-Фатехом истекает в июне, но он может досрочно расторгнуть его уже в январе.

Коваль выступает в Аль-Фатехе с 2018 года, перейдя из Динамо. В текущем сезоне 29-летний страж ворот провел 13 поединков в составе аравийского клуба.

Напомним, что в составе Легии уже выступают украинцы Игорь Харатин и Егор Маценко.