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Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию авторский перевод материала, в котором анализируется ситуация с игровым временем для футболистов категории U21 в текущем евросезоне.

Не секрет, что французская Лига 1 – возможно, лучшая площадка для старта карьеры молодых талантливых футболистов. Но так ли это до сих пор в сезоне 2021/22? Какие клубы использовали наибольшее количество игроков младше 21 года в текущем евросезоне? Результаты могут вас удивить…

Лига 1 – все еще лучшая среда для развития молодых талантов

В последние годы мы видели несколько исключительных талантов, порожденных французским чемпионатом, и Лига 1, возможно, стала лучшей средой на старте карьеры для некоторых из самых талантливых игроков в ведущих европейских лигах. Стоит ли напоминать, что такие звезды, как Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Эден Азар, Карим Бензема и Килиан Мбаппе, начали свою профессиональную карьеру здесь же.

Пока что в сезоне 2021/22 Лига 1 лидирует в предоставлении игрового времени более молодым игрокам: талантам младше 21 года игрового времени в среднем за игру (183 минуты) давалось больше чем в два раза по сравнению с английской Премьер-лигой (82 минуты).

На данный момент клубы Лиги 1 выделили в общей сложности 34323 минуты игрового времени футболистам в возрасте до 21 года (на момент старта конкретной игры) – чуть меньше совокупного показателя Бундеслиги и АПЛ (35193).

Четыре из 10 европейских команд с самым молодым средним стартовым составом в этом сезоне – представители Лиги 1. С показателем 24 года и 168 дней Реймс, занимающий 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, является самой молодой командой в топ-5 европейских лигах. Монако, Брест и Ницца – неподалеку.

11 декабря Реймс одержал победу над Сент-Этьеном со счетом 2:0, а тот факт, что возраст их стартового состава составлял всего 23 года и 75 дней, добавлял дополнительную важность к трем набранным очкам. Это самый молодой стартовый состав команды большой пятерки европейских чемпионатов в сезоне 2021/22 (опередили Марсель, сыгравший в октябре против Клермона с показателем 23 года и 129 дней).

Интересно, что именно Сент-Этьен в этом сезоне является самой продвинутой командой в отношении предоставляемых шансов для молодых футболистов. Клуб использовал 11 разных игроков U21 в матчах этого сезона – на два больше, чем Реймс (9) и Ренн (9), и лишь немного опередил Барселону (10) в европейских лигах.

Но путь Барселоны заслуживает отдельного внимания...

Революция в Барселоне

Огромные финансовые проблемы, тренерская чехарда, потеря, возможно, лучшего игрока всех времен минувшим летом… Нет необходимости в очередной раз возвращаться к бедам Барселоны, случившимся с клубом в последние годы.

При этом, Ла Масия всегда была большим позитивом для Барселоны, и, кажется, она снова приносит плоды. Сезон 2021/22 для каталонского суперклуба уже сейчас может быть списан со счетов, но будущее выглядит не таким туманным, как может казаться на первый взгляд. Ведь в первую команду сейчас вливается множество талантливых игроков, которые начинают проявлять себя уже сегодня.

В преддверии Рождества Барселона лидирует по количеству минут, предоставляемых футболистам U21 в топ-5 европейских лигах в этом сезоне:

В общей сложности 4975 минут игрокам до 21 года, что на 941 больше, чем следующий результат: 4034 у леверкузенского Байера. За весь сезон 2020/21 Барселона предоставила игрокам U21 5573 минут, при этом почти половина из них – достояние Педри (44%).

За полтора минувших сезона Барселона предоставила 10 548 минут игрового времени футболистам U21, что больше, чем за предыдущие 10 сезонов вместе взятые (10 162 минуты в период с 2010/11 по 2019/20). И это без учета еврокубков и национального кубка, данные исключительно по Ла Лиге.

Эрик Гарсия сыграл больше всего минут (1099), но в январе ему исполнится 21 год, и лидером Барселоны в этом отношении по итогам сезона ему, судя по всему, не стать. Наиболее впечатляющим является, конечно же, показатели Гави – 1064 сыгранных минут, и это при том, что в концовке этого сезона ему не будет даже 18 лет.

График, на котором показаны показатели игрового времени футболистов Барселоны. Верхняя шкала – количество игрового времени в процентном отношении от максимально возможного, нижняя шкала – возраст игроков.

Игра Арсенала в долгую

Последние несколько сезонов были для лондонского Арсенала довольно неудачными. В прошлом сезоне они смогли финишировать только восьмыми в АПЛ, не квалифицировавшись в еврокубки впервые с сезона 1994/95. Но в этом сезоне дела у Канониров идут гораздо лучше, во всяком случае пока.

Одна из самых слабых позиций в последние годы в Арсенале – центр обороны, но Уильям Салиба был сочтен слишком молодым и неопытным, чтобы попасть в первую команду. В результате его отправили в Марсель в аренду на сезон 2021/22 после двух сезонов в Лиге 1 с Сент-Этьеном (2019/20) и Ниццей (2020/21), являвшимися так же арендами.

Сейчас Салибе 20 лет (21 год исполнился в марте), и он выжимает максимум ценности из предоставленных ему игровых минут, чтобы помочь своему развитию. А минут этих, нужно сказать, не мало – 1530 – больше, чем у любого другого игрока в этой возрастной категории в топ-5 лигах.

Еще одним молодым талантом Арсенала, попавшим в топ-10 этого рейтинга, является Букайо Сака, сыгравший в этом сезоне АПЛ 1324 минут. Сака не исполнится 21 год до сентября, поэтому он, вероятнее всего, будет оставаться в этом топе к концу сезона, если не будет травм.

Байер Леверкузен – один из лучших клубов Европы для молодых проспектов

С семью баллами по системе гол+пас (3+4) в 18 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, Сака пребывает лишь в одном балле от своего показателя сезона минувшего (восемь в 32 матчах). Только два игрока U21 в топ-5 европейских лигах имеют лучший показатель гол+пас, чем Сака: Хьюго Экитике из Реймса (19 лет), и не по годам развитый талант Флориан Виртц из леверкузенского Байера (18 лет).

Только в Реймсе (24 года 168 дней) средний возраст команды меньше, чем у Байера (24 года 182 дня), в то время как Барселона (4975 дней) – единственная команда, которая предоставила этим игрокам больше минут, чем немецкий клуб (4034).

Это привело к тому, что молодые футболисты команды Херардо Сеоане набрали впечатляющие 21 балл (7+14) в Бундеслиге, что на пять больше, чем у любой другой команды. 13 из них, как мы уже выяснили, принадлежат Виртцу, но есть еще ряд впечатляющих талантов, таких как, например, Джереми Фримпонг и Пьеро Инкапье.

Поскольку многие из игроков Аптекарей находятся в «пиковом» возрасте или моложе, это может быть захватывающим моментом, за которым стоит наблюдать в ближайшие годы… (пока Бавария не решит, кого из них забрать себе).

Оригинал статьи — The Analyst.