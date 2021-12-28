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40-летний форвард продолжает свою карьеру и не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Бывший нападающий мюнхенской Баварии Роке Санта Крус стал игроком Либертада, сообщает пресс-служба парагвайского клуба.

40-летний форвард достался новой команде бесплатно, так как у него закончился контракт с его родным клубом Олимпией Асунсьон.

Отметим, что это уже восьмой клуб парагвайца после его главы карьеры в Баварии с 1999 по 2007 год.

В Олимпии Санта Крус провел последние пять лет и в последнем сезоне провел 31 матч, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

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