БАТЭ объявил об уходе украинского форварда

Футболист с лета защищал цвета борисоцев.
Дмитрий Юсов (по середине), БАТЭ
29 декабря 2021, 17:13
Украинский нападающий Дмитрий Юсов покинул белорусский БАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Форвард подписал контракт с клубом летом 2021 года, перейдя из Ислочи.
С тех пор сыграл в 15 матчах, в которых забил 5 голов, отдал одну результативную передачу и помог добыть серебряные награды чемпионата.
"ФК БАТЭ благодарит Дмитрия и желает ему успехов в дальнейшей карьере!", — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в Украине Юсов выступал за запорожский Металлург. После играл в Беларуси и Молдове.
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