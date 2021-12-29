БАТЭ объявил об уходе украинского форварда

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Футболист с лета защищал цвета борисоцев.

Украинский нападающий Дмитрий Юсов покинул белорусский БАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард подписал контракт с клубом летом 2021 года, перейдя из Ислочи.

С тех пор сыграл в 15 матчах, в которых забил 5 голов, отдал одну результативную передачу и помог добыть серебряные награды чемпионата.

"ФК БАТЭ благодарит Дмитрия и желает ему успехов в дальнейшей карьере!", — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в Украине Юсов выступал за запорожский Металлург. После играл в Беларуси и Молдове.