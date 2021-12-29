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Специалист получил должность в греческом клубе.

Бывший глава селекционного отдела донецкого Шахтера Жозе Боту стал новым спортивным директором греческого ПАОКа, информирует пресс-служба клуба.

Контракт с португальским специалистом подписали на два с половиной года.

В середине декабря донецкий клуб отпустил Боту. Сообщалось, что ПАОК договорился с "горняками" о бесплатном расторжении контракта.

Ранее сообщалось, что следом за Боту "горняков" покинул скаут Андрей Федченков.