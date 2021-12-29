Специалист получил должность в греческом клубе.
ЖОЗЕ БОТУ, ФОТО ШАХТЕР
29 декабря 2021, 20:26
Бывший глава селекционного отдела донецкого Шахтера Жозе Боту стал новым спортивным директором греческого ПАОКа, информирует пресс-служба клуба.
Контракт с португальским специалистом подписали на два с половиной года.
В середине декабря донецкий клуб отпустил Боту. Сообщалось, что ПАОК договорился с "горняками" о бесплатном расторжении контракта.
Ранее сообщалось, что следом за Боту "горняков" покинул скаут Андрей Федченков.