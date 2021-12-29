Украина

Андрей Федченков проработал в стане "горняков" три с половиной года.

Селекционная служба донецкого Шахтера понесла очередные потери — следом за бывшим главным скаутом клуба Жозе Боту, который занял пост спортивного директора в греческом ПАОКе, стан "горняков" покинул скаут Андрей Федченков.

"Вчера был мой последний день работы в качестве скаута Шахтера. Это были потрясающие 3,5 года.

Спасибо всем людям из клуба и желаю команде всего наилучшего!" — написал Федченков в своем Instagram.

Новое место работы Андрея пока неизвестно, однако ранее сообщалось, что Жозе Боту планирует пригласить его в ПАОК.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.