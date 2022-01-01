Другое

Нас ожидает увлекательный период слухов и реальных переходов футболистов между клубами.

Календарный 2022 год для европейского футбола начнется с одного из наиболее увлекательных мероприятий — зимнего трансферного окна, в рамках которого команды в спешке будут стараться залатать обнаруженные по ходу первой части сезона дыры в своих кадровых обоймах.

Во многих странах на совершение сделок отводится всего один месяц — с 1 января по 31 января 2022 года. По такому графику будет работать Англия, а в Германии и Франции переходы будут оформляться со 2 января по 1 февраля. Испания и Италия стартуют 4 января, но завершат также 1 февраля, а для Украины этот этап закончится позже всех — 2 марта.

В отличии от аналогичного периода летом, у зимнего окна переходов есть одна любопытная особенность — футболисты, чьи контракты подходят к концу по завершении сезона, могут официально проводить предварительные переговоры о трансферах непосредственно с другими клубами.

В этом году нас ждет очень горячее время, так как соглашения таких футболистов, как Килиана Мбаппе, Пауло Дибалы, Лоренцо Инсинье, Усмана Дембеле, Гарета Бэйла, Дриса Мертенса, Златана Ибрагимовича, Луиса Суареса, Поля Погба, Антонио Рюдигера, Уго Льориса, Самира Хандановича и прочих известных личностей, завершаются ровно через полгода.

Football.ua вместе со своими читателями будет пристально следить за различными переговорами и сделками.