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Украинец продолжит карьеру за рубежом.

Украинский защитник Андрей Мищенко перешел из таджикистанского Истиклола в узбекистанский АГМК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

АГМК — бронзовый призер чемпионата Узбекистана. Контракт с 30-летним Мищенко подписан на один год.

Напомним, с Истиклолом Мищенко становился чемпионом Таджикистана, участвовал в азиатской Лиге чемпионов и выходил в плей-офф.

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