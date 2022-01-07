Два украинских футболиста продолжат карьеру в Венгрии.
Василий Пиняшко и Виктор Ряшко, ФК Колорсити
07 января 2022, 12:41
Два бывших игрока Ужгорода Василий Пиняшко и Виктор Ряшко подписали контракты с Колорсити. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.
Футболисты достались венгерскому клубу бесплатно, так как недавно они покинули клуб Первой лиги.
В нынешнем сезоне Пиняшко провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отмечался, а на счету Ряшко 20 встреч, пять голов и два ассиста.
Отметим, что Колорсити выступает в третьем дивизионе чемпионата Венгрии.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.