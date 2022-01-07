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Два украинских футболиста продолжат карьеру в Венгрии.

Два бывших игрока Ужгорода Василий Пиняшко и Виктор Ряшко подписали контракты с Колорсити. Об этом сообщает пресс-служба венгерского клуба.

Футболисты достались венгерскому клубу бесплатно, так как недавно они покинули клуб Первой лиги.

В нынешнем сезоне Пиняшко провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отмечался, а на счету Ряшко 20 встреч, пять голов и два ассиста.

Отметим, что Колорсити выступает в третьем дивизионе чемпионата Венгрии.

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