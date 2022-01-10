Хавбек продолжит выступления в бельгийском клубе.
Синдзи Кагава, Getty Images
10 января 2022, 10:57
Бывший полузащитник ПАОКа Синдзи Кагава стал игроком Сент-Трюйдена, сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.
Детали соглашения японского хавбека с бельгийским клубом остаются неизвестными.
Кагава присоединился к Сент-Трюйдену на правах свободного агента, расторгнув контракт с ПАОКом. В текущем сезоне 32-летний игрок провел лишь 4 поединка в греческом клубе, не отличившись результативными действиями.
Стоит отметить, что Кагава стал седьмым японцем в Сент-Трюйдене и будет выступать вместе с украинским нападающим Александром Филипповым.