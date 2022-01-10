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Хавбек продолжит выступления в бельгийском клубе.

Бывший полузащитник ПАОКа Синдзи Кагава стал игроком Сент-Трюйдена, сообщает официальный твиттер бельгийского клуба.

Детали соглашения японского хавбека с бельгийским клубом остаются неизвестными.

Кагава присоединился к Сент-Трюйдену на правах свободного агента, расторгнув контракт с ПАОКом. В текущем сезоне 32-летний игрок провел лишь 4 поединка в греческом клубе, не отличившись результативными действиями.

Стоит отметить, что Кагава стал седьмым японцем в Сент-Трюйдене и будет выступать вместе с украинским нападающим Александром Филипповым.