Завершился еще один матч КАН-2022.
Садио Мане, Getty Images
10 января 2022, 18:26
В рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2022 сборная Сенегала с минимальным счетом одолела Зимбабве — 1:0.
Игра была достаточно равной, и судьбу встречи решил лишь один мяч. На 90+7 минуте Садио Мане сумел реализовать пенальти.
Параллельно в группе B встречаются сборные Малави и Гвенеи.
Сенегал - Зимбабве 1:0
Гол: Мане, 90+7
Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Балло-Туре, Сарр, Куяте, Гуйе, Мане, Кейта Бальде (Диалло, 64), Диа (Гуйе, 77).
Зимбабве: Мхари, Чимвемве, Хадебе, Басера, Вади, Кангва, Мусона (Тигере, 88), Бенью (Камусоко, 71), Мадзонгве, Таквара, Дубе (Кадевере, 46).
Предупреждения: Кейта Бальде, Хадебе, Мадзонгве.