В рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2022 сборная Сенегала с минимальным счетом одолела Зимбабве — 1:0.

Игра была достаточно равной, и судьбу встречи решил лишь один мяч. На 90+7 минуте Садио Мане сумел реализовать пенальти.

Параллельно в группе B встречаются сборные Малави и Гвенеи.

Сенегал - Зимбабве 1:0

Гол: Мане, 90+7

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Балло-Туре, Сарр, Куяте, Гуйе, Мане, Кейта Бальде (Диалло, 64), Диа (Гуйе, 77).
Зимбабве: Мхари, Чимвемве, Хадебе, Басера, Вади, Кангва, Мусона (Тигере, 88), Бенью (Камусоко, 71), Мадзонгве, Таквара, Дубе (Кадевере, 46).
Предупреждения: Кейта Бальде, Хадебе, Мадзонгве.