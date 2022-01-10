Новым главным тренером белорусского клуба стал Александр Михайлов.
Александр Михайлов, ФК БАТЭ
10 января 2022, 23:51
БАТЭ на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Александр Михайлов.
Соглашение с 37-летним специалистом, который ранее возглавлял дублирующий состав, рассчитано на два года.
В тренерский штаб Михайлова вошли Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро.
По итогам минувшего сезона БАТЭ финишировал на втором месте в чемпионате Беларуси под руководством Виталия Жуковского.
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