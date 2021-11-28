По итогам последнего тура чемпионата стали имена тройки лучших клубов Беларуси.
ФК Шахтер Солигорск
28 ноября 2021, 22:31
Завершился заключительный тур чемпионата Беларуси, по итогам которого стали известны все обладатели наград.
Фактически солигорский Шахтер обеспечил себе золотые медали первенства еще в конце октября, когда стал недосягаемым для своих оппонентов после 26 игр, набрав 67 очков. В итоге после 30 туров "горняки" набрали 75 очков, что на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.
Серебряным призером чемпионата Беларуси стал БАТЭ, а бронзовым — минское Динамо — 62 очка.
Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий Шахтера Дембо Дарбо, забивший 19 голов.
Для Шахтера это третий чемпионский титул и второй подряд, тогда как первый был добыт в 2005 году.
Также отметим, что украинский форвард Станислав Беленький, который представляет Динамо Брест, занял третье место в бомбардирской гонке, забив 13 голов.
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