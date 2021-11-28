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По итогам последнего тура чемпионата стали имена тройки лучших клубов Беларуси.

Завершился заключительный тур чемпионата Беларуси, по итогам которого стали известны все обладатели наград.

Фактически солигорский Шахтер обеспечил себе золотые медали первенства еще в конце октября, когда стал недосягаемым для своих оппонентов после 26 игр, набрав 67 очков. В итоге после 30 туров "горняки" набрали 75 очков, что на 10 больше, чем у ближайшего преследователя.

Серебряным призером чемпионата Беларуси стал БАТЭ, а бронзовым — минское Динамо — 62 очка.

Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий Шахтера Дембо Дарбо, забивший 19 голов.

Для Шахтера это третий чемпионский титул и второй подряд, тогда как первый был добыт в 2005 году.

Также отметим, что украинский форвард Станислав Беленький, который представляет Динамо Брест, занял третье место в бомбардирской гонке, забив 13 голов.

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