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Экс-футболист высказался о футболистах-геях.

Экс-футболист Манчестер Юнайтед, Ювентуса и ряда других клубов Патрис Эвра высказался о проблеме нетолерантности в футболе.

Француз считает, что в каждом клубе есть гей, но не все в этом признаются.

"Если футболист скажет, что он гей — можно заканчивать карьеру. Однажды к нам в МЮ привели человека, который рассказал нам о геях. Некоторые заявили, что это противоречит их религии и играть в одной команде с таким человеком они не будут.

Я играл с гомосексуалистами. В каждом клубе есть хотя бы два гея", — приводит слова Эвра Marca.

Ранее арбитр пятого дивизиона Англии совершил каминг-аут.