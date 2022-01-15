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Общее число фигурантов расследования достигло 57 человек.

Бельгийская прокуратура в последние три года была занята проведением антикоррупционной операции под названием "Чистые руки", в рамках которой футбольные клубы и руководители Бельгийской ассоциации попали под подозрение за возможное участие в махинациях при получении контроля над внушительными финансовыми ресурсами.

В итоге, представители контролирующего органа составили список из 56 человек и компаний, к которым позднее будут выдвинуты соответствующие обвинения.

Среди них присутствуют члены правления шести клубов Лиги Жюпиле: Брюгге, Гента, Шарлеруа, Генка, Кортрейка и Стандарда, а также бывшие директора Андерлехта, Генка, Мехелена, Остенде, Левена и Васланд-Беверена.

Вышеназванных и остальных фигурантов дела подозревают в сотрудничестве с двумя ведущими футбольными агентами страны, Арно Баятом и Деяном Вельковичем, которые подозреваются в совершении подлогов при различных трансферных операциях.

Информация о сотрудничестве с руководством различных клубов была предоставлена сами Вельковичем, который пошел на сделку со следствием, и теперь избежит криминальной ответственности.

Кроме того, руководителей Мехелена и Васланд-Беверена подозревают в проведении матча договорного характера, когда команды проводили битву за сохранение прописки в "элите" в сезоне-2017/18.

Помимо официальных лиц, под следствие попали арбитры Себастьян Дельферер и Барт Вертентен. Первый имел тесные контакты с обвиняемым Вельковичем, а ко второму появились вопросы после сомнительного пенальти в матче Антверпен — Эйпен, который также проводился в формате битвы за выживание все в том же сезоне-2017/18.

В отношении экс-тренера Андрелехта Ивана Леко, а также экс-наставника данного клуба Хермана ван Холсбека, тренера Беерсхота Питера Мэйса, тренера Локерена Глена Де Бука, экс-наставника Мехелена и Васланд-Беверена Янника Феррейры, а также тренера вратарей сборной Бельгии Эрвинга Лемменса, выставлены обвинения в отношении коррупции при совершении переходов футболистов и сопутствующей работе с агентами.

27 января дело будет впервые передано в Обвинительную палату для рассмотрения и проверки материалов, по итогам которой будет определен финальный круг обвиняемых.