Пернамбуко продолжит карьеру под руководством Юрия Вернидуба.
пернамбуко, фото пфк львов
16 января 2022, 13:47
Экс-полузащитник ПФК Львов Пернамбуко присоединился к молдавскому Шерифу, который тренирует Юрий Вернидуб.
Последним клубом 23-летнего бразильца был Буде-Глимт, в котором он выступал на правах аренды. За полгода футболист провел в составе норвежского клуба четыре матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Помимо Львова и Буде-Глимт в карьере Пернамбуко были такие клубы как Жагуариуна и Динамо Тбилиси.
Transfermarkt оценивает вингера в 300 тысяч евро.
Сроки подписанного соглашения не разглашаются.