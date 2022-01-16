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Пернамбуко продолжит карьеру под руководством Юрия Вернидуба.

Экс-полузащитник ПФК Львов Пернамбуко присоединился к молдавскому Шерифу, который тренирует Юрий Вернидуб.

Последним клубом 23-летнего бразильца был Буде-Глимт, в котором он выступал на правах аренды. За полгода футболист провел в составе норвежского клуба четыре матча во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Помимо Львова и Буде-Глимт в карьере Пернамбуко были такие клубы как Жагуариуна и Динамо Тбилиси.

Transfermarkt оценивает вингера в 300 тысяч евро.

Сроки подписанного соглашения не разглашаются.