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Англичанин будет выступать в аренде в Мельбурн Сити.

Защитник Ноттингем Форест Карл Дженкинсон перешел в Мельбурн Сити, сообщает пресс-служба австралийского клуба.

Англичанин присоединился к "горожанам" на правах полугодичной аренды.

Дженкинсон перебрался в Ноттингем Форест летом 2019-го за 2 млн фунтов. За это время 29-летний игрок провел лишь 15 матчей в футболке "лесников".

На данный момент Мельбурн Сити занимает 4-е место в чемпионате Австралии, набрав 10 очков после 7 туров.