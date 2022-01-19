Англичанин будет выступать в аренде в Мельбурн Сити.
Карл Дженкинсон, twitter.com/MelbourneCity
19 января 2022, 12:07
Защитник Ноттингем Форест Карл Дженкинсон перешел в Мельбурн Сити, сообщает пресс-служба австралийского клуба.
Англичанин присоединился к "горожанам" на правах полугодичной аренды.
Дженкинсон перебрался в Ноттингем Форест летом 2019-го за 2 млн фунтов. За это время 29-летний игрок провел лишь 15 матчей в футболке "лесников".
На данный момент Мельбурн Сити занимает 4-е место в чемпионате Австралии, набрав 10 очков после 7 туров.