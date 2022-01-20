Бывший форвард отправится за решетку за свой проступок.
Робиньо, Getty Images
20 января 2022, 09:02
Накануне, итальянская судебная система рассматривала кассацию экс-нападающего Робиньо по делу о групповом изнасиловании.
Бразилец, вместе со своим другом Рикардо Фалько, который также проходит по данному делу, пытались апеллировать к изначальному решению судебной комиссии относительно ситуации, произошедшей с женщиной албанского происхождения в ночном клубе в Милане в 2013 году, однако проиграли.
Дальнейшее обжалование невозможно, поэтому приговор вступил в силу незамедлительно после вынесения вердикта. 9 лет тюремного заключения — таким был вердикт судей.
Согласно данным бразильского ресурса UOL, Италия может запросить экстрадицию Робиньо и Фалькао на родину, однако местная Конституция содержит пункт о запрете подобных действий. Иной вариант — отбывание наказания в бразильской тюрьме, для чего стране с Апеннинского полуострова нужно запросить передачу исполнения приговора бразильской судебной системе и дождаться его ратификации Верховным судом обеих стран.
Как утверждают в Генеральной прокуратуре Италии, подобный процесс может растянуться на достаточно длительный период.
Отметим, что Робиньо согласился заплатить потерпевшей 60 тыс. евро компенсации.
"Есть два человека, осужденных в Бразилии (Робиньо и Фалько), и еще четверо, которых необходимо найти в Бразилии, которым должно быть направлено уведомление о завершении расследования, и это должно быть сделано государственным министерством.
Именно такие дела меняют мышление общества. Всего 15 судей в трех инстанциях, поняли, что потерпевший говорит правду. Бразилия — страна, которая защищает потерпевшего, а не виновного", — прокомментировал решение суда адвокат игрока Якопо Ньокки.
В интервью в октябре 2020 года Робиньо признался, что имел отношения сексуального характера с потерпевшей, но напрочь отбросил обвинения в сексуальном насилии.
Экс-футболист пропустил практически все судебные слушания, которые проходили по ходу шестилетнего разбирательства, после того, как 23 ноября 2017 года появилось решение о его заключении в суде первой инстанции.
На протяжении всего процесса защита Робиньо утверждала, что некоторые переводы их фраз были некорректными, а некоторые расшифровки прослушанных разговоров вызывают сомнения в их подлинности, и что невозможно доказать, что жертва находилась в состоянии психической и физической неполноценности, как описано в приговоре первой степени. Однако, защите игрока не поверили.
Отметим, что бразильский Сантос, подписавший контракт с Робиньо в октябре 2020 года, был вынужден приостановить действие соглашения из-за давления со стороны прессы, болельщиков и спонсоров клуба.