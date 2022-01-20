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Бывший форвард отправится за решетку за свой проступок.

Накануне, итальянская судебная система рассматривала кассацию экс-нападающего Робиньо по делу о групповом изнасиловании.

Бразилец, вместе со своим другом Рикардо Фалько, который также проходит по данному делу, пытались апеллировать к изначальному решению судебной комиссии относительно ситуации, произошедшей с женщиной албанского происхождения в ночном клубе в Милане в 2013 году, однако проиграли.

Дальнейшее обжалование невозможно, поэтому приговор вступил в силу незамедлительно после вынесения вердикта. 9 лет тюремного заключения — таким был вердикт судей.

Согласно данным бразильского ресурса UOL, Италия может запросить экстрадицию Робиньо и Фалькао на родину, однако местная Конституция содержит пункт о запрете подобных действий. Иной вариант — отбывание наказания в бразильской тюрьме, для чего стране с Апеннинского полуострова нужно запросить передачу исполнения приговора бразильской судебной системе и дождаться его ратификации Верховным судом обеих стран.

Как утверждают в Генеральной прокуратуре Италии, подобный процесс может растянуться на достаточно длительный период.

Отметим, что Робиньо согласился заплатить потерпевшей 60 тыс. евро компенсации.

"Есть два человека, осужденных в Бразилии (Робиньо и Фалько), и еще четверо, которых необходимо найти в Бразилии, которым должно быть направлено уведомление о завершении расследования, и это должно быть сделано государственным министерством.

Именно такие дела меняют мышление общества. Всего 15 судей в трех инстанциях, поняли, что потерпевший говорит правду. Бразилия — страна, которая защищает потерпевшего, а не виновного", — прокомментировал решение суда адвокат игрока Якопо Ньокки.

В интервью в октябре 2020 года Робиньо признался, что имел отношения сексуального характера с потерпевшей, но напрочь отбросил обвинения в сексуальном насилии.

Экс-футболист пропустил практически все судебные слушания, которые проходили по ходу шестилетнего разбирательства, после того, как 23 ноября 2017 года появилось решение о его заключении в суде первой инстанции.

На протяжении всего процесса защита Робиньо утверждала, что некоторые переводы их фраз были некорректными, а некоторые расшифровки прослушанных разговоров вызывают сомнения в их подлинности, и что невозможно доказать, что жертва находилась в состоянии психической и физической неполноценности, как описано в приговоре первой степени. Однако, защите игрока не поверили.

Отметим, что бразильский Сантос, подписавший контракт с Робиньо в октябре 2020 года, был вынужден приостановить действие соглашения из-за давления со стороны прессы, болельщиков и спонсоров клуба.