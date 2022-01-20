Другое

Футбольные власти решили пересмотреть трансферные правила.

ФИФА приняла решение серьезно реорганизовать систему арендных соглашений в профессиональном футболе.

Как сообщает пресс-служба организации, новые правила начнут действовать с июня 2022 года.

Теперь максимальный срок аренды будет составлять один год, а минимальный – полгода. Субаренды в третий клуб будут запрещены.

Согласно новым правилам, клубы не смогут отдавать или брать в аренду более трех игроков из одного клуба.

С 2022 года количество игроков, которых можно отдать или взять в аренду за сезон, будет уменьшено до восьми. С 2023 года ограничение остановится на отметке в семь игроков, а с 2024 года количество арендованных футболистов за сезон будет уменьшено до шести.

Стоит отметить, что эти правила не будут распространяться на игроков младше 21 года.