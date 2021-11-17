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Мино Райола назвал действия ФИФА по отношению к агентам постыдными.

Футбольный суперагент Мино Райола раскритиковал действия Международной федерации футбола в отношении агентов.

"Джанни Инфантино много рассказывает о том, как надо регулировать отношения с агентами, однако дальше разговоров дело не идет, – заявил Райола в кулуарах Ассамблеи Итальянских футбольных агентов, проходящей в Риме. – Нынешние правила постыдные, и ничего не меняется".

"Мы хотим четкую систему, которая бы регулировала отношения между агентами и другими участниками процесса, но то, что говорит ФИФА — это полная чушь! Впрочем, у ФИФА никогда нет толковых идей".

По мнению многих агентов, их деятельность должны регулироваться государственными законами.