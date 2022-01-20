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37-летний бразилец пока не задумывается о завершении карьеры.

Нападающий Вагнер Лав продолжит карьеру в чемпионате Дании после того, как его контракт с казахстанским Кайратом подошел к своему завершению.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 37-летний бразилец перешел в Мидтьюлланд на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

Вскоре о данном трансфере будет объявлено официально.

UPD: Мидтьюлланд официально представил Вагнера Лава в качестве новичка клуба.

В текущем сезоне Вагнер Лав провел за Кайрат 12 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 5 голов и отдать 2 результативные передачи.

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