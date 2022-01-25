Другое

Фанаты устроили давку на входе на стадион.

В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Камеруна с минимальным преимуществом обыграла Коморы (2:1).

Перед матчем фанаты на входе на стадион устроили давку. Охрана не смогла сдержать желающих попасть на стадион и не контролировала ситуацию как следует.

Толпа в подтрибунном помещении постоянно увеличивалась. Люди падали, а другие на них сверху наступали.

Как сообщает LSI Africa, в давке погибли минимум семь человек. Множество людей получили серьезные травмы и отправились в больницу.

Ранее сообщалось, что Камерун в большинстве одержал победу над Коморскими островами и вышел в четвертьфинал турнира.