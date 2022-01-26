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Президент ФИФА предложил интересный подход к решению глобальной проблемы.

Социально-экономические трудности остаются ключевым фактором, который продолжает стимулировать рост потока беженцев в европейские страны с высоким уровнем развития, с чем борются местные чиновники.

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, связанным с данной проблемой, предложил помощь со стороны футбола.

"Мы должны дать надежду людям Африки и остальных стран, которые в этом нуждаются. Никто не должен испытывать необходимость пересекать Средиземное море только ради того, чтобы получить лучшие условия существования. Наша задача — создать равные условия для всех бедствующих стран.

Я понимаю, что в Европе чемпионаты мира проходят два раза в неделю, так как именно тут на поле выходят лучшие футболисты в мире. Именно поэтому тут и не ощущается потребность проводить международные соревнования чаще.

Но если мы подумаем об остальном мире, который не видит лучших футболистов, не принимают участия в лучших состязаниях, то поймем, что футбол — это не просто спорт. Он помогает создавать возможности.

Мы не имеем права говорить остальному миру: "Давайте нам своих лучших игроков, а потом — давайте нам свои деньги за то, чтобы смотреть за их игрой по телевизору. Мы должны привлекать весь мир к одному общему делу.

Сейчас говорят, что чемпионаты мира раз в два года — не тот вариант, который стоит внимания. Хорошо, давайте обсуждать варианты, дебатировать. 30 из 55 делегатов из стран Европы проголосовали за подобный формат уже сейчас, 88% конгресса ФИФА их поддержало", — сообщил чиновник.

Отметим, что очередным новшеством контролирующего органа футбола может стать ужесточение правил в отношении футбольных агентов.