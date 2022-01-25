Другое

Международная федерация футбола намерена ограничить сумму комиссий и создать систему солидарных выплат.

ФИФА предложат ужесточить правила в отношении агентов футболистов на ближайшем заседании Совета Европы. Об этом сообщает The Guardian.

В ближайшую среду, 26 января, Лорд Джордж Фолкс представит отчет комитета Совета Европы об управлении футболом. На нем должен присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино.

По информации источника, в этом отчете упоминается об ограничении сумм комиссий за сделку. Здесь может быть установлен лимит в 10 миллионов долларов для агента, который действует от имени продающего клуба.

Также может быть создана специальная система солидарных выплат, которая позволит больше зарабатывать меньшим клубам.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.