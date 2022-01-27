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Чемпион мира в составе Украины U-20 продолжит карьеру в Казахстане.

Астана на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Даниилом Бескоровайным.

Арендное соглашение с 22-летним украинцем рассчитано до конца сезона. У казахстанского клуба будет приоритетное право выкупа футболиста.

Бескоровайный выступал за словацкий ДАК 1904 с 2018 года. На его счету 62 матча и четыре забитых мяча.

В прошлом году Астана заняла второе место в чемпионате Казахстана и завоевала право на участие в Лиге конференций.

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