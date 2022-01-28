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Украинец переберется в швейцарский клуб.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга перейдет в Базель в зимнее трансферное окно.

Швейцарский клуб выиграл конкуренцию у Сампдории за украинского форварда. Об этом сообщает TMW.

В ближайшее время должна определиться судьба этого трансфера. О сумме перехода не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что с уходом Артура Кабрала Базель интересовался не только Супрягой, но и форвардом Шахтера Даниилом Сиканом.

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