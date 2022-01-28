Украинец переберется в швейцарский клуб.
Владислав Супряга (справа), ФК Динамо
28 января 2022, 10:26
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга перейдет в Базель в зимнее трансферное окно.
Швейцарский клуб выиграл конкуренцию у Сампдории за украинского форварда. Об этом сообщает TMW.
В ближайшее время должна определиться судьба этого трансфера. О сумме перехода не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что с уходом Артура Кабрала Базель интересовался не только Супрягой, но и форвардом Шахтера Даниилом Сиканом.
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