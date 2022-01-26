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Швейцарцы заинтересованы в украинцах.

Швейцарский Базель с большой долей вероятности продаст своего лидера атаки Артура Кабрала в зимнее трансферное окно.

Клуб начал поиски футболиста, который мог бы заменить Карбрала. Их поиск пал на украинский рынок.

Руководство клуба заинтересовано в форварде донецкого Шахтера Данииле Сикане и нападающем киевского Динамо Владиславе Супряге, сообщает BurBuzz.

Динамо и Шахтер уже получили предложения от Базеля по платной аренде игроков. Клуб пока не определился, кого им стоит выбрать.

Отметим, что на данный момент занимает второе место в чемпионате Швейцарии и продолжают выступать в Лиге конференций.

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