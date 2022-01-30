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Сразу четыре украинца выйдут в старте на матч чемпионата Венгрии.

Академия Пушкаша примет на своем поле Фехервар в матче 18-го тура чемпионата Венгрии.

В составе Фехервара дебютный поединок проведет зимний новичок Богдан Леднев. Также в основе "красно-синих" выйдут Иван Петряк и Евгений Макаренко

У хозяев со стартовых минут на поле выйдет полузащитник Артем Фаворов.

На данный момент Академия Пушкаша занимает третью строчку с 34 очками, а Фехервар иде четвертым с 29 пунктами.

Матч Академия Пушкаша – Фехервар состоится в Фельчуте и начнется в 14:00 по киевскому времени.