Украинец отметился результативным действием.
Марьян Швед, Мехелен
31 января 2022, 00:15
В рамках 25 тура чемпионата Бельгии Мехелен сумел обыграть в гостях Стандард со счетом 1:2.
На гол от Кафаро под занавес первого тайма, гости ответили точными выстрелами Мрабти и Сторма.
Украинец Марьян Швед провел на поле все 90 минут и отметился ассистом на Мрабти в момент первого взятия ворот.
После 25 туров команда Шведа занимает седьмое место в таблице. Стандард идет на 12 строчке.
К слову, на счету Шведа в текущем сезоне 20 матчей, в которых он забил один гол и отметился тремя ассистами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.