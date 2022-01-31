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Украинец отметился результативным действием.

В рамках 25 тура чемпионата Бельгии Мехелен сумел обыграть в гостях Стандард со счетом 1:2.

На гол от Кафаро под занавес первого тайма, гости ответили точными выстрелами Мрабти и Сторма.

Украинец Марьян Швед провел на поле все 90 минут и отметился ассистом на Мрабти в момент первого взятия ворот.

После 25 туров команда Шведа занимает седьмое место в таблице. Стандард идет на 12 строчке.

К слову, на счету Шведа в текущем сезоне 20 матчей, в которых он забил один гол и отметился тремя ассистами.

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