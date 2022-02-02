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Ганский полузащитник снова будет играть в футбол.

Бывший полузащитник Интера, Милана и сборной Ганы Салли Мунтари принял решение возобновить карьеру.

37-летний футболист подписал контракт с ганским клубом Аккра Хартс оф Оук. Детали контракта неизвестны.

Последние 2,5 года Мунтари не играл в футбол, заявив о завершении карьеры. На родину вернулся спустя 20 лет.

Отметим, что последним клубом Мунтари был испанский Альбасете, который он покинул в 2019 году.

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