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В следующем раунде турнира команде из ОАЭ предстоит встретиться с саудовским Аль-Хилялем.

В Абу-Даби стартовал клубный чемпионат мира 2022 года.

В матче плей-офф по традиции встретился представитель Океании, Пираэ с Таити, заменивший новозеландский Окленд, и Аль-Джазира из ОАЭ.

Оказать серьезного сопротивления сопернику таитяне не смогли, и в 1/4 финала Аль-Джазира встретится с Аль-Хилялем из Саудовской Аравии.

Во втором четвертьфинале сойдутся Аль-Ахли (Египет) и Монтеррей (Мексика).

Аль-Джазира — Пираэ 4:1

Голы: А.Аль-Хашми, 5, З.Аль-Хашми, 25, Косанович, 40, Диаби, 63 — Рабии, 48, автогол.