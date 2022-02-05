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Антон Кравченко отметился голом на 11-й минуте, а Богдан Мельник забил победный мяч для своей команды на 68-й минуте.

В рамках 19-го тура чемпионата Венгрии Кишварда, являющаяся одним из претендентов на чемпионство в текущем сезоне, принимала на своем поле Гонвед.

В данном поединке приняли участие защитник Антон Кравченко и центральный полузащитник Богдан Мельник, которые вышли за Кишварду с первых минут, отыграли вплоть до финального и отметились по одному забитому мячу.

Сначала на 11-й минуте Кравченко вернул равновесие в счете (1:1), а уже на 68-й минуте Мельник при счете 2:2 реализовал свой момент и забил решающий гол в данном противостоянии, записав три набранных очка в актив Кишварды — 3:2.

Также из украинцев за Кишварду отыграл весь матч вратарь Артем Одинцов, а за Гонвед — полузащитник Александр Петрусенко, покинувший поле на 90-й минуте.

Что касается 21-летнего украинского голкипера Кишварды Михаилf Готры, то он в матче с Гонведом участия не принимал и остался на скамейке запасных.