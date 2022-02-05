Завершился матч 1/4 финала турнира.
Аль-Ахли, CAF
05 февраля 2022, 20:29
В матча 1/4 финала клубного чемпионата мира-2021 египетский Аль-Ахли одолел мексиканский Монтеррей со счетом 1:0.
Единственный мяч, который решил судьбу поединка, оказался на счету Мохамеда Хэни на 54 минуте игры.
Теперь Аль-Ахли сыграет против бразильского Палмейраса в рамках полуфинала турнира.
Аль-Ахли (Египет) — Монтеррей (Мексика) 1:0
Гол: Хэни, 54
Аль-Ахли: Лофти, Йассер, Рабиа, Махраби (Фуад, 64), Хэни, Диенг, Афша, Маалул, Эль-Шахат (Солиман, 79), Ахмед (Микиссон, 74), Мохамед
Монтеррей: Андрада, Вегас (Гальярдо, 57), Морено, Ортис, Агирре, Ромо, Караневиттер, Писарро (Кэмпбелл, 68), Гонсалес (Янссен, 57), Меса, Фунес Мори
Предупреждения: Махраби, Афша, Лофти, Рабиа