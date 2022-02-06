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Бразильский клуб серьезно готовится к международному турниру.

Пока европейский клубный футбол постепенно выходит из непродолжительной январской паузы, параллельным ходом начинает набирать обороты Клубный чемпионат мира-2022, в рамках которого лучшие представители регионов со всей планеты будут противостоять очередной попытке команде из Старого Света завоевать главный трофей.

Лондонский Челси, в качестве триумфатора прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, будет пытаться исправить собственную ошибку прошлого, став в 2012 году первой с 2006 года командой с европейского субконтинента, которая не сумела победить на Клубном чемпионате Мира.

Бразильский Палмейрас будет одним из тех коллективов, который будет противостоять "синим", а лидер атак "зеленейших" Дуду, который в своей карьере имел опыт выступлений за киевское Динамо, поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

"Мой опыт выступлений на КЧМ вместе Аль-Духаилем был прекрасным. Все знают, насколько престижным является данный турнир для команд по всему миру. Думаю, что мы хорошо себя зарекомендовали в прошлом году. Но сейчас ситуация совершенно другая.

Когда ты играешь за такой клуб, как Аль-Духаиль, ты должен участвовать в различных турнирах, набираться опыта. Когда же вы представляете такой клуб, как Палмейрас, вы должны выиграть трофей. Требования очень разные.

Мне было очень трудно смотреть, как Палмейрас проиграл в прошлогоднем полуфинале и матче за третье место. Я был частью клуба, болел за него, мои дети тоже болели, поэтому всем нам было очень тяжело.

У Палмейраса в прошлом сезоне было много вещей, которые мешали клубу, сумасшедший календарь в том числе. Но, к счастью, мы вернулись на этот турнир, и у нас есть возможность наверстать упущенное. Мы очень хотим стать двукратными чемпионами мира ради наших болельщиков.

Все в Сан-Паулу, Бразилии, Южной Америке знают, насколько страстны болельщики Палмейраса. Они фанатичны. У этого клуба большая история. Мы знаем, что для них значит этот клуб. Мы знаем, как отчаянно болельщики хотят стать двукратными чемпионами мира.

Даже с учетом того факта, что ни одна команда не из Европы не побеждала в этом турнире с 2012 года, мои ожидания не становятся меньше. Мы ставим своей целью выигрывать каждый турнир, в котором участвуем. И это то, во что мы верим, мы будем делать на клубном чемпионате мира. Мы знаем, что нам предстоит очень тяжелый полуфинал. Аль-Ахли и Монтеррей — очень хорошие команды, которые мы очень уважаем. Но мы очень хорошо подготовились, у нас много уверенности в своих силах.

Еще есть Челси — одна из лучших команд мира. У них выдающийся тренер, которого ФИФА только что назвала лучшим в мире. Я думаю, что наличие Тухеля очень важно для Челси.

У них также есть отличные игроки, и они очень хорошо работают вместе. У нас также есть выдающийся тренер, который хорошо подготовит нас к Челси, но сначала мы должны туда добраться. Сейчас мы, игроки, полностью сосредоточены на Аль-Ахли или Монтеррее.

Найдется ли на моем теле место для еще одной татуировки трофея? Наверное. Для такого всегда можно найти место. У меня до сих пор нет ни одного титула Либертадорес, поэтому, если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировки обоих кубков.

Вселяет уверенность тот факт, что у нас на воротах стоит Вевертон. Во-первых, он абсолютно феноменальный парень, невероятный человек за пределами поля. Как вратарь он, без сомнения, один из лучших в мире. Он был в отличной форме в последних матчах, зарекомендовал себя в составе национальной сборной, и, на мой взгляд, у него есть все, чтобы стать главным вратарем Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Слушайте, я знаю, насколько хороши Эдерсон и Алиссон, я их очень уважаю. Но я также очень надеюсь, что Вевертон поможет Палмейрасу стать чемпионом мира, и я буду очень рад за него, если он сыграет на чемпионате мира. Он это заслужил.

Говоря о чемпионате мира, то это — мечта каждого игрока, и я не исключение. Никогда нельзя терять надежду, но я всегда был предельно ясен: я сосредоточен на Палмейрасе. В Бразилии очень много отличных атакующих игроков, и мы знаем, что у Тите есть сложившаяся группа игроков, которым он доверяет.

Но в последнее время мы видели, как новые игроки пробиваются в состав, и, если я буду продолжать хорошо играть, может быть, у меня будет шанс.

Если я хорошо сыграю на клубном чемпионате мира, помогу Палмейрасу победить, кто знает, может быть, у меня будет шанс в "селесао". Но моя жизнь — это Палмейрас. "Селесао" станет следствием моей хорошей игры за клуб, который я люблю.

А еще, у нас есть Эндрик. Он совсем ребенок, но это — ребенок, у которого есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Он удивил всех на Кубке Сан-Паулу, и он действительно впечатлил нас, его партнеров по команде, с тех пор, как начал тренироваться с нами. Он должен быть осторожен, чтобы все это не ударило ему в голову, чтобы оставаться скромным.

К счастью, он умный парень, и, что важно, его отец — действительно хороший, порядочный человек, который не позволит всей шумихе добраться до него. Я надеюсь, что он сможет стать отличным нападающим для Палмейраса и "селесао", и я думаю, что в конечном итоге он будет играть за крупные клубы Европы", — подытожил бразилец.

Отметим, что первый матч на турнире бразильский Палмейрас проведет против Аль-Ахли уже 8 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени.