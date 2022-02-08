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Футболист в 34 года "повесил бутсы на гвоздь".

Бывший полузащитник сборной Бельгии, Тоттенхэма, АЗ и других клубов Мусса Дембеле завершил карьеру. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Футболист принял решение "повесить бутсы на гвоздь" в возрасте 34 лет. Он намерен уделять больше времени своей семье.

Его последним клубом был китайский Гуанчжоу Фули, за который он выступал с 2019 по 2021 год. На его счету также более 200 матчей за Тоттенхэм.

Отметим, что в составе сборной Бельгии Дембеле стал бронзовым призером чемпионата мира-2018. Он провел в футболке национальной команды 82 игры.

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